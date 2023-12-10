أسقف كنائس الوادي الجديد يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024

أدلى نيافة الأنبا أرسانيوس، أسقف إيبارشية الوادي الجديد، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 اليوم الأحد.

أسقف كنائس الوادي الجديد يحث الشباب على المشاركة في الانتخابات الرئاسية

وأكد أسقف كنائس الوادي الجديد، الأنبا أرسانيوس: المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 واجب وطني، ونحثّ أبناءنا وبناتنا على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، التزامًا بالواجب الوطني، لما فيه خير للمواطن ورفعة مصرنا الحبيبة مصر.

نحث المواطنيين على المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية 2024

وكان الأنبا أرسانيوس، أسقف ايبارشية الوادي الجديد، قال إنه يجري حث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، حرصاً على مصلحة الوطن، لاختيار رئيس يحقق التنمية والتقدم للبلاد، التزامًا بالواجب الوطني، لما فيه خير المواطن ورفعة وأمن الوطن الحبيب مصر.