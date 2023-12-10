زوجان فوق السبعين يشاركان في الانتخابات الرئاسية بالإسكندرية: صوتنا أمانة (صور)

زوجان تجاوزا السبعين من عمرهما، هما اللواء مهندس أحمد كمال عفيفي 77 عاما، وناريمان علي فهمي، اتكأ كلا منهما على الآخر وذهبا إلى لجنتيهما الانتخابية بمنطقة مصطفى كامل شرق الإسكندرية، للمشاركة في اختيار رئيس مصر.

وقال عفيفي لـ«الوطن»، إنهما اعتادا المشاركة في الانتخابات سويا من أجل التأكيد على دورهما في صناعة القرار المصري.

تجاوزا البرودة وحالتهما المرضية من أجل الانتخابات الرئاسية

وأكد الزوجان، أنه على الرغم من برودة الطقس في الإسكندرية وظروفهما المرضية إلا أنهما أرادا المشاركة، كون صوتهما أمانة، بالإضافة إلى محبتهما للمرشح الانتخابي الذي اختياره.

50 عاما من الزواج يشاركان كل الأحداث

وعبر عن سعادته بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية الحالية رفقة زوجته التي دام زواجهما أكثر من 50 عاما نتج عنه 3 أبناء، أحدهم في انجلترا واثنين في الإسكندرية.

الجدان يأملان في مصر أفضل

من جهتها أكدت ناريمان علي فهمي، الزوجة، أنها شعرت بسعادة كبيرة لذهابها إلى اللجنة الانتخابية اليوم ومشاركة زوجها في اختيار مرشحهما المفضل، كونهما يأملان بمصر أفضل لأبنائهما وأحفادهما.