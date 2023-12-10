أعضاء الحوار الوطني يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024

أدلى أعضاء الحوار الوطني، بأصواتهم في انتخابات الرئاسة 2024، في أول أيام التصويت، مؤكدين أهمية المشاركة في العملية الانتخابية، التي هي حق لكل مصري أصيل.

المشاركة في الانتخابات حق دستوري

وأكد الحوار الوطني، أن المشاركة حق دستوري يكفله الدستور والقانون: «المشهد لازم يعبر عن المصريين وآمالهم.. كل صوت بيفرق وبيأثر».

وكان مجلس أمناء الحوار الوطني دعا الشعب المصري بكافة فئاته إلى المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية 2024 أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.

انطلاق الانتخابات الرئاسية

وانطلقت انتخابات الرئاسة، اليوم في التاسعة صباحا، وتستمر لثلاثة أيام، ويتنافس خلالها المرشحون عبد الفتاح السيسي، الدكتور فريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، المهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، ويبدأ الاقتراع من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءً، يتخلله راحة لمدة 60 دقيقة من الثالثة إلى الرابعة عصراً.