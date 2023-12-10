طوابير أمام لجان الانتخابات الرئاسية في الدقي والعجوزة (صور)

توافد عدد كبير من المواطنين على صناديق الاقتراع في اللجان الانتخابية في مدرسة الثانوية بنات بالعجوزة ومدرسة الجيزة الثانوية بالعجوزة واصطف الناخبون أمام اللجان وفي محيط المدرسة للإدلاء بأصواتهم في الفترة المسائية في انتخابات الرئاسة.

وقال علي محمود موظف بالتربية والتعليم، إنه حضر بصحبة نجله للإدلاء بصوته في الانتخابات لأنه واجب وطني لا يمكن التغاضي عنه وأنه يحرص على المشاركة في كافة الاستحقاقات الدستورية منذ عشرات السنين.

وقال جمال السيد موظف في شركة خاصة قائلا: «الراجل الوطني اللي عارف يعني إيه وطن آمن لازم يحضر ويدلي بصوته الانتخابي وكمان يحضر بكل أسرته الذين يحق لهم التصويت وهذا واجب».

تجرى بدء التصويت على انتخابات الرئاسة 2024 اليوم الأحد حتى الثلاثاء المقبل، لمدة 3 أيام.