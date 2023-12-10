علماء مركز الأزهر العالمي للفتوى يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

توافد علماء مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، بلجنة الفردوس بحي الجمالية.

مركز الأزهر العالمي للفتوى: المشاركة واجب وطني

أكد أسامة الحديدي مدير عام مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أننا اليوم بصدد مشاركة إيجابية وفاعلة تأتي فى إطار استحقاق دستوري ووطني، وفي إطار التوجه العام من المخلصين من أبناء هذا البلد لدعم استقراره، ومساندته واستمرار حركة البناء والعمران في ظل ظروف استثنائية تمر بها المنطقة.

توجه اليوم من لهم حق الإدلاء بأصواتهم من مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بمشيخة الأزهر الشريف للمشاركة الإيجابية التي تؤكد على إيمانهم بدورهم فى تقرير مصير مستقبل بلدنا وأمتنا.