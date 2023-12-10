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انتخابات المصريين بالداخل

علماء مركز الأزهر العالمي للفتوى يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

كتب:

أحمد الشرقاوي
05:45 م | الأحد 10 ديسمبر 2023
علماء مركز الأزهر العالمي للفتوى يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

توافد علماء مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، بلجنة الفردوس بحي الجمالية.

مركز الأزهر العالمي للفتوى: المشاركة واجب وطني

أكد أسامة الحديدي مدير عام مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أننا اليوم بصدد مشاركة إيجابية وفاعلة تأتي فى إطار استحقاق دستوري ووطني، وفي إطار التوجه العام من المخلصين من أبناء هذا البلد لدعم استقراره، ومساندته واستمرار حركة البناء والعمران في ظل ظروف استثنائية تمر بها المنطقة.

توجه اليوم من لهم حق الإدلاء بأصواتهم من مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بمشيخة الأزهر الشريف للمشاركة الإيجابية التي تؤكد على إيمانهم بدورهم فى تقرير مصير مستقبل بلدنا وأمتنا.

 

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