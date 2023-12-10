مسيرة حاشدة لمعلمي العجمي لدعوة المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

مسيرة حاشدة نظمها معلمو إدارة العجمي التعليمية بالإسكندرية، بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية، حيث قرروا تنظيم مسيرة حاملين لافتات للدعوة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية رافعين أعلام مصر، وتحركت المسيرة على الأقدام من منطقة وادى القمر غرب الإسكندرية حتى منطقة الدخيلة وصولا إلى اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم.

مسيرة في حب مصر

ويقول بسيوني محمد مدير عام إدارة العجمي التعليمية لـ«الوطن»، إنه فوجئ بطلب العشرات من معلمي الإدارة ورؤساء الأقسام تنظيم مسيرة في حب مصر، لحث المواطنين على المشاركة والنزول للإدلاء بأصواتهم، لتكون رسالة من تعليم العجمي للطلاب وأولياء أمورهم كدعوة للمشاركة الفعلية واستخدام حقهم الدستوري في اختيار رئيس الجمهورية في هذا العرس الديمقراطي الذي تشهده البلاد.

المشاركة واجب وطني

وأضاف محمد الطباخ رئيس قسم الاتصال السياسي بإدارة العجمي التعليمية: «مصر تشهد اليوم حدثا تاريخيا هاما، وهو اختيار رئيس الجمهورية لست سنوات قادمة، ومن الواجب الوطني علينا جميعا النزول والمشاركة والإدلاء بأصواتنا، ونحن كمعلمين لابد من أن نكون قدوة للآخرين في اختيار رئيس الجمهورية».

وقال على محسن مدير مرحلة التعليم الابتدائي: تجمعنا كمعلمين بالإدارة ومديري مدارس ورؤساء أقسام بعد أوقات العمل الرسمية لنمارس حقنا الانتخابي من ناحية وتشجيع المواطنين على النزول والمشاركة، حيث ينظر العالم إلى الانتخابات الرئاسية، لذا يجب أن يرانا في أجمل صورة.