نائب محافظ الإسماعيلية: إقبال كبير في اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية

قال المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، إن اليوم الأول من العملية الانتخابية شهد إقبالا كبيرا من المواطنين أمام اللجان خاصة الوافدين الموزعة على أحياء ومراكز المحافظة.

وأضاف نائب محافظ الإسماعيلية أنه قبل بدء عملية التصويت، رصدت غرفة العمليات اصطفاف للمواطنين أمام عددا من اللجان، مايدل على وعي المواطن بقضاياه السياسية والاجتماعية، مشيرا إلى أن اليوم الأول كان عرس انتخابي بمعنى الكلمة.

نائب محافظ الإسماعيلية: اصطفاف للمواطنين يدعو للفخر

وقال نائب محافظ الإسماعيلية، إن اصطفاف المواطنين أمام اللجان مشهد يدعو للفخر ليس فقط في محافظة الإسماعيلية وإنما في معظم محافظات الجمهورية من الإسكندرية إلى الصعيد.

واضاف المهندس أحمد عصام: نناشد أهالي الإسماعيلية بالنزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية، كل التسهيلات والتيسيرات موجودة لإكمال هذا المشهد بشكل يليق باسم مصر».. مشيرا إلى أن اللجان شهدت إقبالا من كافة طوائف المجتمع.

وأدلى المهندس أحمد عصام الدين بصوته في الانتخابات الرئاسية بلجنة المغتربين في المنطقة الحرة على طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي، مشيرا إلى أن لجان الوافدين ساهمت بشكل كبير في التسهيل على المواطنين المغتربين والطلاب الإدلاء بأصواتهم دون أزمات.