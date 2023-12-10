قيادات قطاع المعاهد الأزهرية يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024

شارك العاملون بقطاع المعاهد الأزهرية في الانتخابات الرئاسية التي أجريت اليوم الأحد، وذلك في إطار المشاركة الإيجابية الفعالة بالحياة السياسية، وتأكيداً على دورهم في بناء الوطن.

وكان على رأس المشاركين في الانتخابات فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، ووكلاء القطاع ومديرو العموم والعاملين بقطاع المعاهد الأزهرية، حيث أدلوابأصواتهم في اللجان الانتخابية المخصصة لهم.

الانتخابات الرئاسية 2024

وأكد الشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية على أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، باعتبارها واجباً وطنياً وحقًا دستوريًا، وأنها فرصة لاختيار الرئيس الذي يمثل طموحات الشعب المصري ويحقق أهدافه وتطلعاته.

وأعرب العاملون بقطاع المعاهد الأزهرية عن تطلعهم إلى أن تفرز الانتخابات الرئاسية رئيسًا قويًا قادرًا على قيادة البلاد إلى بر الأمان، وتحقيق التنمية الشاملة والرخاء للشعب المصري.

وتأتي مشاركة العاملين بقطاع المعاهد الأزهرية في الانتخابات الرئاسية استمرارًا لنهج الأزهر الشريف في المشاركة الفعالة في الحياة السياسية، وتأكيدًا على دوره الحيوي في خدمة المجتمع المصري.