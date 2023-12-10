محافظ سوهاج يتفقد لجان الانتخابات الرئاسية بمدرسة النيل الابتدائية

تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم الأحد، عددا من اللجان الانتخابية بمدرسة النيل الابتدائية بأخميم، يرافقه كل من اللواء محمود تيمور رئيس هيئة الرقابة الإدارية بسوهاج، وأحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، والعميد محمد شعيب عضو هيئة الرقابة الإدارية بسوهاج، ولطفي محمد علي رئيس مركز ومدينة أخميم.

وتفقد المحافظ اللجان الانتخابية بالمدرسة، مؤكدا على انتظام سير العملية الانتخابية بجميع اللجان دون حدوث أى معوقات حتى الأن، وأن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تتابع الموقف على مدار الساعة، ولم تتلقى أي شكاوى.

يذكر أن إجمالي عدد الناخبين بسوهاج يبلغ 3 ملايين و253 ألفا و847 ناخبا وناخبة، وتضم المحافظة 18 لجنة عامة، و 684 لجنة فرعية، منها 9 لجان للوافدين من المحافظات.