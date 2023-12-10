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انتخابات المصريين بالداخل

عضو حملة «السيسي»: الشعب المصري وجه رسالة بأنه على قدر من المسؤولية

كتب:

مريم جاد
07:20 م | الأحد 10 ديسمبر 2023
كريم سلام عضو الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

كريم سلام عضو الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

قال كريم سلام عضو الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إن الإقبال كثيف على الانتخابات، والمشهد رائع، إذ احتشدوا أمام اللجان وصناديق الاقتراع، لإيصال رسالة بأن الشعب المصري على قدر من المسؤولية، ويقدر التحديات التي تمر بها الدولة.

الشعب المصري خلف الدولة

وأضاف «سلام» خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن الشعب المصري خلف الدولة المصرية دائما، والطوابير في كل المحافظات، والمحافظات الحدودية قدمت مشهد رائع في المشاركة في الانتخابات خاصة سيناء  وأسوان.

ووجه الشكر للشعب المصري العظيم على المشهد الرائع في الانتخابات الرئاسية، موضحا أن المصريين يقدمون أروع الأمثلة في الوطنية كالعادة منذ الساعات الأولى، في الانتخابات الرئاسية في أول يوم تصويت.

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