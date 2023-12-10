جيش الاحتلال الإسرائيلي يدشن صفحة جديدة على فيسبوك لحصر الخسائر

كشفت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» الإسرائيلية في نسختها الصادرة باللغة الإنجليزية، عن تدشين جيش الاحتلال الإسرائيلي صفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» للعمل على نشر وتحديث أعداد القتلى والجرحى من الجنود الإسرائيليين خلال حرب دولة الاحتلال على قطاع غزة التي بدأت منذ يوم 7 أكتوبر الماضي.

صفحة فلسطينية ترصد الشهداء

وتأتي هذه الخطوة ردا على الصفحات التطوعية التي أطلقها بعض الفلسطينيين في الخارج بعنوان «ليسوا أرقاما» لرصد الشهداء الفلسطينيين الذين استهدفتهم إسرائيل منذ يوم 7 أكتوبر الماضي في ظل اقتراب أعداد الشهداء من 18 ألف شهيد.

خسائر مستمرة في إسرائيل

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن جيش الاحتلال قُتل منه 425 جنديا فيما أصيب 1593 منهم 255 بإصابات خطيرة و446 تم تصنيف إصاباتهم أنها متوسطة، بينما تم تسجيل إصابات طفيفة لـ 892 جنديا.

خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العملية البرية

وبخصوص العملية البرية الإسرائيلية على غزة والتي بدأت في 14 أكتوبر الماضي، فقد قُتل 97 جنديا وأُصيب نحو 559 شخصا مقسمين إلى 127 جنديا لديهم جروح خطيرة و213 لديهم جروح متوسطة وأخيرا 219 مصابين بجروح طفيفة.

وبدأت إسرائيل حربا على قطاع غزة منذ يوم 7 أكتوبر الماضي في أعقاب تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى التي فاجأت جيش الاحتلال الإسرائيلي والذي كان يتجاهل التقارير المخابراتية التي أشارت إلى أن هناك تدريبا مستمرا من قبل الفصائل على حرب موسعة وليست مجرد تدريبات دورية.