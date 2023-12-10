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انتخابات المصريين بالداخل

الإعلامية أميرة شنب تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024

كتب:

علي سمير
07:12 م | الأحد 10 ديسمبر 2023
الإعلامية أميرة شنب

الإعلامية أميرة شنب

أدلت أميرة شنب الإعلامية بقناة CBC بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024 في لجنة المغتربين بمدينة الإنتاج الإعلامي.

وقامت الإعلامية الشهيرة بالإدلاء بصوتها في الانتخابات، والمشاركة في العرس الديمقراطي الذي يشهد كثافة كبيرة على لجان التصويت.

يتنافس في الانتخابات الرئاسية 2024 كل من عبد الفتاح السيسي، وفريد زهران وعبد السند يمامة وحازم عمر.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات الرموز الانتخابية للمرشحين كالتالي:«رمز النجمة للمرشح عبد الفتاح السيسي ، ورمز الشمس للمرشح فريد زهران، ورمز النخلة للمرشح عبد السند يمامة، ورمز السلم للمرشح حازم عمر».

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