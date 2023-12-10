مراسل «إكسترا نيوز»: المرأة البحراوية تتصدر المشهد في الانتخابات الرئاسية

قال محمد عبدالعزيز مراسل قناة إكسترا نيوز من البحيرة، إن لجنة الأبعادية الإعدادية بدمنهور تشهد منذ الصباح الباكر وحتى الآن حشودا كبيرة.

وأضاف «عبدالعزيز»: «هناك حشد كبير جدًا من الناخبين، والمرأة البحراوية تصدرت الانتخابات كعادتها، كما جاء الأطفال للاحتفال كما هو مبين الآن».

وتابع، أن الانتخابات الرئاسية عُرس ديموقراطي كبير، وغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة لم تتلقَ أي شكاوى وجرى فتح اللجان في مواعيدها تمام الساعة التاسعة صباحا ومستمرة حتى التاسعة مساءً حتى تستكمل غدا وبعده.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات على مستوى الجمهورية عدد لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم، والتي يبلغ عددها 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

ويتولى الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.