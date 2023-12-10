أستاذ علوم سياسية: مشاهد الانتخابات الرئاسية «حاجة تفرح»

قالت الدكتورة غادة حلمي، أستاذة العلوم السياسية، إن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين على صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، مشددة على أن هذه المشاركة الكبيرة تعكس وعي المصريين بالمخاطر التي تمر بها المنطقة.

غادة حلمي: مصر صمام أمان المنطقة

أضافت خلال لقائها عبر التغطية الخاصة لقناة صدى البلد، للانتخابات الرئاسية، أن مصر هي صمام الأمان للمنطقة، مؤكدة أن المشاهد التي ظهرت اليوم أمام المقار الانتخابية «حاجة تفرح».

وأشارت إلى أنه خلال السنوات الماضية، حققت العديد من الإنجازات بمختلف القطاعات، وعاشت المرأة المصرية أزهى عصورها، حيث تم تمكين المرأة، لافتة إلى أن المرأة باتت صانعة قرار وهو ما لم نكن نره من قبله.

دور قوي للمرأة المصرية

ونوهت بأن المرأة أصبح لها دور قوي لذا تدعمها القيادة السياسية وأصبحنا نراها في مجلسي النواب والشيوخ والقضاء والوزارات والمؤسسات وكافة الجهات وهي كانت حقوق للمرأة المصرية والآن باتت واقعا تعيشه المرأة المصرية.