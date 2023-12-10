ممثل الأغلبية بالنواب: مشهد الانتخابات الرئاسية يعكس عظمة الشعب المصري

قال الدكتور عبدالهادي القصبي، ممثل الأغلبية بمجلس النواب، إن مشهد الانتخابات الرئاسية 2024 يعكس قيمة الدولة وعظمة الشعب المصري، الذي أرسل رسالة للعالم أجمع بأنه مصطف صفا واحدا، وأن مؤسسات الدولة المصرية قوية.

حشود من المصريين في الانتخابات

وقدم «القصبي»، خلال مكالمة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، التحية للهيئة الوطنية للانتخابات على هذا الجهد، مقدما التحية أيضا لقضاة مصر الذين يشرفون على الانتخابات بكل حيادية، لافتا إلى أن هناك كما هائلا من الحشود المصرية نظرا لأن المصريين يستوعبون الأحداث المحيطة.

رسالة قوية في اليوم الأول

وأشار إلى أن الانتخابات الرئاسية في اليوم الأول تعد رسالة قوية، متوقعا أن يؤكد اليومين المقبلين في الانتخابات أن مصر دولة ذات طبيعة خاصة، وعلى كل الدول والمنظمات الدولية التي تعمل ضد مصر أن تعيد حساباتها لأنه لن يسمح لهم أحد بذلك، واليوم يُقَدَّم رئيس للدولة المصرية وخلفه شعب قوي حتى يستطيع أن يتحدث بمنتهى القوة عن هذا الوطن ويدافع القضايا التي أصبحت ملحة.