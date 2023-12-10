حزب المصريين: إقبال المواطنين على الانتخابات الرئاسية فاق التوقعات

أشاد المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، بالمشاركة التاريخية والمشرفة من المصريين بجميع انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية والحزبية في الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أن مشهد المصريين في الانتخابات يعكس قوة وعظمة الشعب المصري وقيمة الدولة المصرية.

مشاركة كثيفة وغير مسبوقة في انتخابات الرئاسة

وقال «أبو العطا»، في بيان اليوم الأحد، إن المشاركة الكثيفة وغير المسبوقة من قبل جموع الشعب المصري العظيم في العملية الانتخابية حق دستوري في الأساس، وبهذه المشاركة الفعالة أثبت الشعب المصري أنه يخرج دائمًا من أجل التأكيد على حقوقه السياسية والدستورية في شتى المحافل الانتخابية من أجل اختيار الأفضل الذي يدعم جهود التنمية والبناء وتحقيق الاستقرار على أرض الدولة المصرية.

الانتخابات الرئاسية 2024

وأضاف رئيس حزب المصريين، أن الإقبال الكثيف على الانتخابات والمشهد الرائع الذي شاهده العالم أجمع من المصريين في أول أيام الانتخابات الرئاسية داخل مصر يُعد رسالة صريحة بأن الشعب المصري على قدر عال من المسؤولية والوطنية ويُقدر جيدًا التحديات والمخاطر التي تواجه الدولة.