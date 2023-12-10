المرشح الرئاسي عبد السند يمامة: الانتخابات تسير بشفافية مطلقة

تفقد الدكتور عبد السند يمامة المرشح الرئاسي ممثلا عن حزب الوفد، لجنة المدرسة الثانوية بنات في العجوزة ودخل لجنتي (6 و7) وشاهد عملية الاقتراع في حضور إشراف قضائي كامل.

وتحدث يمامة لـ«الوطن» عقب خروجه من اللجان: «العملية الانتخابية تجرى بشفافية مطلقة وإشراف قضائي كامل ولا يوجد ما يعطل سيرها».

يمامة: لم نتلقَ أي مخالفات

وأضاف يمامة أنه لم يتلقَ أي مخالفات في العملية الانتخابية وأن الهيئة الوطنية للانتخابات تتابع الانتخابات عن كثب ولم ترصد أي مخالفات حتى الآن.

ويجرى التصويت في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 بالداخل على مدار أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، وحددت اللجنة يوم الأربعاء 13 من الشهر نفسه للانتهاء من عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة المعنية بشأن كافة المسائل المتعلقة بتصويت الناخبين.