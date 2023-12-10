نائب رئيس «مستقبل وطن» عن الانتخابات الرئاسية: مشهد ديمقراطي عظيم

قال المهندس حسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية 2024 شهد مشاركة حشود غير عادية بداية من فتح باب اللجان في التاسعة صباحا.

التنظيم الانتخابي رائع

وأضاف الخولي في مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز: «الوعي الشعبي جميل جدا والتنظيم الانتخابي رائع وهناك التزام كامل بما تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، ورغم كل هذه الحشود لن نجد خرقا انتخابيا أو صورة واحدة لمرشح حول اللجان، وبالتالي فإن مصر إزاء مشهد ديمقراطي جميل وتنافس شريف».

الشباب يشعر ببلده

وتابع نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن 3 من 4 مرشحين حزبيين، والمرشح الرابع تدعمه أحزاب وقوى أخرى، مشيرًا إلى أن إحساس الشعب المصري بأهمية المشاركة من أهم ما يميز المشهد، كما أن الشباب يشعر ببلده وأهمية حماية الأمن القومي لوطنه وهو ما جعل الانتخابات تشهد حشودا ضخمة.

وأوضح أن هذه الانتخابات ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، لكنها شجرة ديمقراطية تنبت وتكبر في مصر لأنه لا يمكن استيراد الديمقراطية، ولكن يستلزم أن تكون شجرة تُزرع خطوة بخطوة.