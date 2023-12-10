وفاء عامر: الانتخابات الرئاسية الحالية هي الأهم على مر العصور

أكدت الفنانة وفاء عامر، أنَّ اليوم تحديداً من أهم القرارات المصيرية بل ومن أهم الانتخابات الرئاسية على مر العصور، مشددة على أن الشعب المصري ليس بحاجة إلى من يذكره بكم المؤامرات التي تحاك لمصر، لكن علينا أن «ننزل ونشارك»، «وإحنا دايما مع بعض في انتصارات مصر».

وفاء عامر: فخورة بشباب ونساء مصر

وأضافت وفاء عامر خلال مداخلة هاتفية لها على شاشة «قناة CBC»، أنَّها سعيدة وفخورة بشباب ونساء مصر على المشاركة بأعداد كبيرة والإقبال على الإدلاء بأصواتهم: «أرى وجوها جديدة تشارك في الانتخابات الرئاسية الحالية وأدعو لإكمال هذه المسيرة الإيجابية لأن مصر تستحق».

وتابعت الفنانة وفاء عامر: «سأدلي بصوتي في اليوم الثالث لـ العملية الانتخابية وخططت ألا أذهب بمفردي بل وسط مجموعة كبيرة للغاية من المحيطين بي ونعمل سوياً وصادف أنَّ معظمهم مقيم بالقرب من نفس اللجنة الانتخابية التابعة لمحل إقامتي».

واستطردت: «هاطلع لايف وهاقول لكل اللي مش عايز يشارك وبيتحجج إنها جت عليا.. آه جت عليك عشان متجيش عليها ومصر كبيرة ولن تكون جائزة إلا لأبنائها وبناتها لينا احنا.. ومصر كل زائر لها يشهد بعظمتها وكم الإنجازات التي تمت على مدار السنوات الماضية.. وأتوجه لكل مصري شريف.. انزل وشارك لأننا عمرنا ما هنكون عايزين لبلدنا يلحق بها أي شر».

وفاء عامر: عاشت فلسطين

واستكملت: «مع فلسطين قلباً وقالباً عاشت فلسطين وأهلها وربنا ينصرهم، وعايزين نبقى شكل المواطن المصري الشريف الجدع، وأرجو كلامي يؤثر بالإيجاب في كل من يفكر بشكل سلبي.. وكلامي من منطلق حبي لمصر بحبها زيي زي كل من يسمعني ومن يستشعر المسؤولية تجاهها ومحفوظة يا مصر.. وتحيا مصر ألف مليون مرة».