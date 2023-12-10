عبير وممدوح يدليان بصوتيهما على كرسي متحرك في انتخابات الرئاسة ببورسعيد (صور)

يتسابق عبير وممدوح من ذوي الهمم الخطى بالكرسي المتحرك للوصول إلى باب لجنة مدرسة علي مبارك الإبتدائية بحي الشرق في بورسعيد حيث إن إعاقة الحركة لم تمنعهما من النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 للإدلاء بأصواتهم مؤكدين أنه واجب وطني ومصر تحتاج إلى أبنائها.

رسالة ذوي الهمم

عبير الجابري عضو مجلس إدارة نادي الحرية للمعاقين ومسؤول ملف الإعاقة بالمجلس القومي للمرأة أكدت أنها تشعر أنها تتسابق للوصول إلى باب اللجنة الإنتخابية

وأوضحت: «نزلت اليوم للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 لتقديم رسالة أن ذوي الهمم كجزء من المجتمع المصري كما أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أولت ذوي الهمم خدمات كثيرة واليوم وجب علينا أن نرد الجميل لمصر وننزل للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 ونحن قوة لا يستهان بها أمام العالم كله ورددت مصر أم الدنيا وتحيا مصر».

ممدوح تمام: مشاركتنا رسالة للعالم

وقال ممدوح تمام نائب رئيس مجلس إدارة نادي الحرية للمعاقين وأمين ذوي الإعاقة في حزب مستقبل وطن ببورسعيد أنه نزل اليوم للمشاركة في الانتخابات الرئاسية ليصدر مشهد للعالم كله أن أهالي مصر نزلوا لتلبية نداء الوطن أصحاء ومعاقين وأن مصر قوية برجالها وهم يد واحدة تجمعهم حب الوطن ولن تتمكن أي جهه أو دولة في التأثير على وحدة الشعب المصري.