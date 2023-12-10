بالعكاز.. «رحيم» من ذوي الهمم يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بمطروح

متحاملا على نفسه، سار «رحيم» من ذوي الهمم، متجها لباب لجنته مستندا على عكازه، للإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية بمطروح، للمشاركة في العرس الانتخابي 2024.

رحيم: جيت عشان خاطر مصر

جاي من بيتي عشان خاطر مصر، ولوضع صوتي في الصندوق من أجل بلدي.. بهذه الكلمات عبر سليمان إبراهيم رحيم من ذوي الهمم بمطروح لـ«الوطن» عن مشاعرة من داخل لجنة مدرسة أبو بكر الصديق بمدينة مرسى مطروح، خلال قيامه بالتصويت في الانتخابات الرئاسية، قائلاً: «لبيت نداء الوطن وكنت حريص على المشاركة في انتخابات الرئاسة حتى وأنا تعبان، لكن بلدي ووطني ليهم حق عليا، وهذا واجب على كل مصري أن يذهب للجنته ويشارك في الانتخابات عشان ولاده ومستقبلهم وعشان مصر تتقدم بينا كلنا».

توافد الناخبين على لجان مطروح

ويستمر توافد أهالي محافظة مطروح من مختلف الأطياف، على اللجان الانتخابيه منذ بدء عمليه الاقتراع داخل 235 لجنة انتخابية فرعية في الانتخابات الرئاسية بنطاق المحافظة.