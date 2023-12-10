كبار السن يتوافدون على لجان الانتخابات الرئاسية بالقليوبية للإدلاء بأصواتهم

لا يزال مواطنو محافظة القليوبية ومن بينهم كبار السن يتوافدون على لجان التصويت في الانتخابات الرئاسية للإدلاء بأصواتهم.

وأكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أن مختلف اللجان بمراكز ومدن وقرى المحافظة، شهدت استمرارًا لتوافد الناخبين من أبناء المحافظة على صناديق الاقتراع، منذ بداية أول أيام العرس الديمقراطي وحتى الآن ومستمرة حتي التاسعة مساءا

يذكر أن محافظة القليوبية أعلنت تجهيز 365 مركزًا انتخابيًا و16 لجنة عامة و484 لجنة فرعية، منها 9 لجان للمغتربين، إذ تبلغ الكتلة التصويتية للمحافظة حوالي 3 ملايين و512 ألفا و682 ناخبا وناخبة على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة ثلاثة أيام بدءاً من اليوم الأحد حتى الثلاثاء، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفا و 631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءً.