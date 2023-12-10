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انتخابات المصريين بالداخل

سيدة تصطحب أحفادها أثناء الإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية بمطروح

كتب:

محمد بخات
07:49 م | الأحد 10 ديسمبر 2023
الانتخابات الرئاسية بمطروح

الانتخابات الرئاسية بمطروح

وضعت صفاء عبدالحكيم السعدني، علم مصر على رأسها، واصطحبت 3 من أحفادها، إلى لجنتها الانتخابية بمدرسة زاهر جلال الإعدادية بمدينة مرسى مطروح؛ ليشاركون في أجواء الانتخابات الرئاسية.

جدة تصطحب أحفادها في اللجان الانتخابية

وأدلت الحاجة «صفاء» بصوتها، مصطحبة أحفادها الذين شاركوها فرحة المشاركة، ووضعت الحبر في أيديهم.

الحاجة «صفاء» جاءت إلى محافظة مطروح منذ سبعينيات القرن الماضي وعاشت فترة شبابها وما بعدها بمطروح، أمضت بها أكثر من 50 عاما، عملت خلالها زائرة صحية بعدد من مدارس المحافظة الابتدائية والثانوية، كان أطولها 30 سنة بمدرسة العميد أحمد فوزي، وأنجبت 6 أبناء، جميعهم تزوجوا وأنجبوا.

أعطت صفاء السعدني درسا في حب الوطن والولاء والانتماء، تنقله للأجيال الجديدة، وأصرت أن يشاركها أحفادها هذه اللحظات الفارقة في عمر الوطن.

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