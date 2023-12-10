حزب الوفد: الانتخابات الرئاسية ظهرت بشكل مرضٍ في يومها الأول

قال الدكتور ياسر الهضيبي السكرتير العام للوفد، المتحدث الرسمي باسم حملة المرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة، إن حزب الوفد والحملة الانتخابية لرئيس الحزب تابعا باهتمام بالغ سير العملية الانتخابية في يومها الأول.

وأكد أن الانتخابات في يومها الأول ظهرت بشكل مرضٍ في ظل الإشراف القضائي من الهيئة الوطنية للانتخابات وتأمين القوات المسلحة والشرطة.

إدراك شعب مصر لأهمية الانتخابات

وأكد أن الإقبال في اليوم الأول يعطي مؤشرا على إدراك شعب مصر العظيم لأهمية هذا الاستحقاق الانتخابي المهم، وأن الديمقراطية تعني المشاركة، وأن التغيير وتداول السلطة طريقه الوحيد صناديق الاقتراع.