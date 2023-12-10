شيوخ وعواقل جنوب سيناء يدلون بأصواتهم قبل ساعة من غلق لجان الانتخابات الرئاسية

شهدت اللجان الانتخابية بمحافظة جنوب سيناء، قبل ساعات من إغلاق باب التصويت في أول أيام الانتخابات الرئاسية، زحاما شديدا من الناخبين الذين توافدوا للإدلاء باصواتهم بعد انتهاء أعمالهم، بالإضافة إلى توافد عدد كبير من شيوخ وعواقل بدو وديان جنوب سيناء على لجان الاقتراع خلال الفترة المسائية بعد فتح اللجان.

توافد العاملين بالسياحة على اللجان

وتوافدت أيضا أعداد كبيرة من العاملين بقطاع السياحة على مقار اللجان الانتخابية، حيث تم التنسيق بين العمالة بالمنتجعات السياحية، لإيفاد جزء منهم بالفترة الصباحية للجان وبالتناوب للفترة المسائية حتى لا يتأثر العمل.

الانتخابات الرئاسية 2024

والجدير بالذكر أن عدد الناخبين على مستوى المحافظة بلغ 99240 ناخبا، وبلغ عدد اللجان العامة 9 لجان و 20 مركزا إنتخابيا و46 لجنة فرعية، منهم 31 لجنة أساسي، 15 لجنة وافدين.

وأعلنت محافظة جنوب سيناء في بيان رسمي، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى وحالة الطوارئ، والربط بين غرفة الأزمات في المحافظة والأجهزة المعنية من وزارة الصحة وهيئة الرعاية الصحية ومرفق الإسعاف والتنسيق الكامل مع كافة الأجهزة الأمنية خلال فترة الانتخابات الرئاسية.