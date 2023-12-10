محمد الباز عن الإقبال الكبير على لجان الانتخابات: الشعب المصري يستحق التهنئة

قال الكاتب الصحفي والإعلامي الدكتور محمد الباز، إنّ الشعب المصري يستحق تهنئة كبيرة جدا على المواصلة والإصرار على أن يقول كلمة في وقت صعب للغاية يشهد تحديات كثيرة تواجه الدولة المصرية، وذلك في معرض تعليقه على إقبال المصريين على صناديق الاقتراع بالانتخابات الرئاسية 2024، مشيدًا بما وصفه بعملية التضامن مع التصويت.

عملية انتخابية ليست عادية

وأضاف الباز في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»: «لا يمكننا القول إننا في صدد عملية تصويت عادية، لكنها عملية رسم صورة شارك فيها كل شخص خرج اليوم قبل فتح اللجان»، لافتًا إلى أن مصر حققت الأمن والاستقرار خلال 10 سنوات، وكانت أحداث غزة جرس إنذار بأن هذا الأمن والاستقرار قد ينتهي في لحظة، فقد شعر الناس بأن الأمن القومي قد يتعرض للتقويض، فإذا بهم يجدون القائد الذي انتخبوه يتخذ موقفا نابعا من أولويته في الحفاظ على الأمن القومي، وبالفعل أحدثت هذه اللحظة تأثيرا كبيرا.

إقبال المواطنين على لجان الاقتراع

وتابع الكاتب الصحفي: «كاميرات القنوات والمواقع رصدت المصريين أمام لجان الاقتراع قبل مواعيد التصويت بنحو ساعة، أي في الساعة الثامنة، وهذا ملمح مهم جدا يجب أن نتوقف أمامه، ففي عهود سابقة، كان هناك حشدا إجباريا، وهو ما لم يحدث في هذه الانتخابات»، مشيرًا إلى أن الحشد في هذه الانتخابات فطري وطبيعي جدا وهناك دافع عند كل شخص خرج مثل كبار السن والشباب والمرأة.