تعديل تقرير صحفي إسرائيلي عن الإصابات في صفوف جيش الاحتلال.. كم عددهم؟

عدّلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» اليوم، تقريرا نشرته أمس بأن عدد جرحى الجيش الإسرائيلي وصل لـ5000 منذ بداية القصف الإسرائيلي لقطاع غزة منذ 7 أكتوبر ليصبح الرقم 2000 وسط ضغط من الرقيب العسكري في إسرائيل.

تدخل الرقابة العسكرية الإسرائيلية

وأثار الرقم ضجة في تل أبيب ما استدعى تدخل الرقابة العسكرية التي لديها الحق قانونا في الموافقة على نشر أي معلومة عن الحرب في وسائل الإعلام الإسرائيلية في ظل الحرب الإسرائيلية المستعرة على قطاع غزة.

وفي مشهد مفاجئ اختفى العدد 5000 المذكور على موقع الصحيفة الرسمي ليصبح 2000 فقط في ظل استمرار العمليات الإسرائيلية على غزة وخروج الفصائل الفلسطينية اليوم على يد المتحدث أبو عبيدة معلنا أنه تم تدمير مئات الآليات العسكرية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي الأيام الماضية.

تفاصيل في التقرير المحذوف

ونشر التقرير المعدل، أرقاما تفيد بأن أكثر من 58% من الجرحى من الجيش الإسرائيلي لديهم إصابات خطيرة في اليدين والقدمين تستلتزم البتر، فيما توجد نحو 12% من الإصابات الداخلية التي تشمل الطحال والكلى وتمزق الأعضاء الداخلية بجانب إصابات الرأس والعين، مع تسجيل إصابات نفسية بنسبة 7% وإعاقات في صفوف الجنود

قصف إسرائيلي وأسلحة غربية

وتقصف إسرائيل قطاع غزة منذ يوم 7 أكتوبر الماضي وسط استمرار الدفاع من الفصائل الفلسطينية التي استطاعت قتل أكثر من 1550 شخصا من الصف الإسرائيلي رغم الأسلحة المتواضعة بالنسبة للأسلحة الإسرائيلية التي تمدها بها الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وفرنسا وبريطانيا.