مستشار رئيس الجمهورية: استراتيجية مصرية متكاملة لمواجهة الشائعات

أكد اللواء أحمد جمال الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون المناطق النائية والحدودية، أن الدولة المصرية تمتلك استراتيجية متكاملة لمواجهة الشائعات التي تستهدف الدولة ومؤسساتها.

نشر الوعي والفكر السليم بين الشباب

وقال مستشار رئيس الجمهورية، في فيديو بثه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، منذ قليل، أن الوعي هي قضية محورية للشباب المصري، وأنه يحرص خلال لقاءاته مع الشباب، والمحاضرات التي يلقيها لهم على نشر الوعي والفكر السليم، ومواجهة الشائعات.

مواجهة الشائعات

وأوضح اللواء أحمد جمال الدين، أن استراتيجية مواجهة الشائعات في مصر المسئول عن تنفيذها ومتابعتها، هو مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

وأشار مستشار رئيس الجمهورية، إلى أن مركز المعلومات لديه المعلومات الحقيقية عن كل مؤسسات الدولة، وأن يجمع المعلومات ويصدرها في شكل بيانات ونشرات.

أخذ المعلومات والبيانات من مصادرها

وطالب اللواء أحمد جمال الدين، جموع الشعب المصري، بضرورة أخذ البيانات والمعلومات من مصادرها الرسمية، مثل مجلس الوزراء والوزارات ومركز المعلومات، والمتحدثين الرسميين باسم الوزارات.