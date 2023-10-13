«مواجهة الشائعات وتأثيرها على الأمن القومي» مسابقة في مركز شباب المراغة بسوهاج

نظمت إدارة مركز شباب الشيخ شبل التابعة لإدارة شباب المراغة بسوهاج، اليوم الجمعة، مسابقة بحثية تحت عنوان «مواجهة الشائعات وتأثيرها على الأمن القومي»، وذلك لرفع وعي الشباب خلال هذه الفترة بمكتبة مركز شباب الشيخ شبل بالمراغة، تنفيذًا للخطة الداخلية للمركز عن شهر أكتوبر 2023.

مواجهة الشائعات وتأثيرها على الأمن القومي

وتهدف هذه النوعية من المسابقات إلى ضرورة مواجهة الشائعات وتأثيرها على الأمن القومي والتعرف على مفهوم ومجالات الأمن القومي والربط بينها وبين عدم استغلال الشباب في تدمير روحهم المعنوية من خلال عمليات الحروب النفسية التي تعتبر السبب الأساسي فيها إطلاق الشائعات الهدامة، وأنواع الشائعات وكيفية التصدي لها.

دحض الشائعات بأسلوب علمي

وتضمنت الأبحاث المقدمة من خلال المشاركين في المسابقة، دور شباب مصر الذي يمثل67% من تعداد مصر، في دحض الشائعات بأسلوب علمي يتماشى مع مستحدثات العصر وكيفية مواجهة حروب الجيل الرابع، والتفريق بين الأخبار الكاذبة والمزيفة والبعد عنها والحد من انتشارها وبين الأخبار الصادقة المتسقة من مصادرها الرسمية، وزيادة وعى الشباب والعمل علي الولاء والانتماء لرفع مكانة بلادهم والحفاظ على مقدراتها، وفي نهاية المسابقة أبدى الجميع ضرورة الأخذ في الاعتبار الوقوف بجانب مؤسسات الدولة والبعد عن الأفكار المتطرفة الهدّامة.

ومن جهته شدد الدكتور محمد فريد وكيل وزارة الشباب والرياضة، على ضرورة أخذ الأخبار والمعلومات من مصادرها الحكومية الرسمية، وعدم الالتفات إلى من يعوق حركة التنمية الشاملة.