تقارير: 370 ألف إسرائيلي يغادرون إلى أوروبا وتراجع الهجرة لتل أبيب بنسبة 70%

في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ليومها الـ65، اليوم الأحد، عمد عدد كبير من الإسرائيليين، وصل عددهم إلى حوالي 370 ألف شخص، إلى شراء عقارات في دول أوروبية، في ظل توقعات متزايدة بعدم عودتهم إلى دولة الاحتلال مرة أخرى، خاصةً وأنها تواجه إحدى أكبر الحروب في تاريخها.

370 ألف إسرائيلي يغادرون دولة الاحتلال

وبحسب وزارة الداخلية الإسرائيلية، فقد غادر نحو 230 ألف و309 إسرائيليين، إلى عدة دول أوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، خلال شهر أكتوبر الماضي، بعد عملية «طوفان الأقصى» في السابع من نفس الشهر، وتبع ذلك مغادرة 139 ألف و839 إسرائيلياً خلال شهر نوفمبر الماضي.

وفي الغضون، ذكر تقرير لصحيفة «زمان يسرائيل» أن أعداد الإسرائيليين الذين غادروا دولة الاحتلال قد تصل إلى 500 ألف شخص، حيث يتضمن التقرير جمع عدد الإسرائيليين الذين كانوا في الخارج للاحتفال بالأعياد اليهودية في ستبمبر الماضي، ولم يعودوا للبلاد.

قلة وتيرة الهجرة إلى إسرائيل

وقللت عملية «طوفان الأقصى» من وتيرة استقدام مهاجرين إلى دولة الاحتلال، التي تقوم في الأساس على فكرة المهاجرين، حيث حضر فقط مند عملية 7 أكتوبر الماضي، 2000 شخص فقط، بعدما كان المتوسط الشهري يصل إلى 4500 شخص، مما أدى إلى انكماش أكثر من 70% من معدلات الهجرة إلى إسرائيل.

«ذا ماركر»: 25% من الأسر تبحث عن عقار في أوروبا

وأوضحت صحيفة «ذا ماركر» المختصة بالعقارات، أن 20% من الأسر الإسرائيلية في سبتمبر الماضي، أبدوا اهتمامهم بشراء عقارات خارج دولة الاحتلال، حيث كان الاهتمام باليونان بنسبة 38%، وكان الاهتمام بالولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 30% وبعدهما حلت قبرص والبرتغال.

وتتلقى مكاتب العقارات الإسرائيلية الاستفسارات يومياً، تتراوح من 4 إلى 10 استفسارات، وانتقل عدد كبير من الإسرائيليين لللعيش في أثينا وقبرص الجزر اليونانية وبورتو ولارنكا في قبرص.