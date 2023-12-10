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انتخابات المصريين بالداخل

رئيس لجنة الطالبية: أعداد الناخبين زادت بعد الواحدة ظهرا.. ولم نرصد تجاوزات

كتب:

أحمد العانوسي
10:57 م | الأحد 10 ديسمبر 2023
المستشار خالد عمار، رئيس اللجنة العامة في قسم الطلبية بالجيزة

المستشار خالد عمار، رئيس اللجنة العامة في قسم الطلبية بالجيزة

قال المستشار خالد عمار، رئيس اللجنة العامة في قسم الطلبية بالجيزة، إنّ اللجنة العامة رقم 5 في القسم تضم 19 لجنة فرعية و14 مقرا انتخابيا بما في ذلك 4 لجان للوافدين.

أكّد «عمار» في مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية الانتخابات، نقلته قناة «إكسترا نيوز»، فتح اللجان في مواعيدها، وانتظم العمل بها، وتوافد الناخبين منذ الساعات الأولى.

أوضح رئيس اللجنة العامة في قسم الطلبية بالجيزة، أنّ عدد الناخبين زاد من بعد الساعة الواحدة ظهرًا، مشيرا إلى إغلاق جميع اللجان في الساعة المقررة، دون رصد أي تجاوزات أو عقبات.

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بقلم أحمد العانوسي