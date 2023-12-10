السفارة اللبنانية بالكويت تعلن إغلاق مكتبها غداً تضامناً مع فلسطين

كشفت السفارة اللبنانية في دولة الكويت عن إغلاق مكاتبها غداً الاثنين، للتجاوب مع الدعوة العالمية من أجل التضامن مع قطاع غزة والشعب الفلسطيني، الذي يتعرض للقصف لليوم الـ65، من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي، وسط تزايد أعداد الشهداء الفلسطينيين إلى أكثر من 18 ألف شهيد، بحسب بيان وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأحد.

بيان السفارة اللبنانية في الكويت

وأكدت السفارة اللبنانية بالكويت، في بيانها عبر منصة «انستجرام»، أنه «استناداً إلى مذكرة رئاسة مجلس الوزراء اللبناني رقم 26/2023 تاريخ 10/12/ 2023، تعلن السفارة اللبنانية في الكويت إغلاق مكتبها غداً الاثنين الموافق 11 كانون الأول (ديسمبر) 2023، على أن تعاود أعمالها يوم الثلاثاء 12 منه، تجاوباً مع الدعوة العالمية من أجل غزة، وتضامناً مع الشعب الفلسطيني، ومع أهلنا في غزة، وفي القرى الحدودية اللبنانية».

قصف إسرائيلي على جنوب لبنان

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات متكررة على المنطقة الحدودية في جنوب لبنان، بزعم وجود عناصر من «حزب الله» بها، وأسفرت تلك الغارات عن استشهاد عدد من اللبنانيين، بينما يرد الحزب اللبناني بإطلاق رشقات صاروخية باتجاه مواقع في شمال دولة الاحتلال.

وانتشرت دعوات، عبر مواقع التواصل الاجتماعي في العديد من دول العالم، لتنظيم إضراب عالمي شامل، من أجل التضامن مع الشعب الفلسطيني، ووقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، في ظل استخدام الولايات المتحدة الأمريكية «الفيتو» لمنع صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار.