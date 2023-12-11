«التعليم» تعلن تفاصيل المهام الأدائية للصفوف الابتدائية «ترم أول»

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، تفاصيل المهام الأدائية للصفوف الابتدائية «الرابع والخامس والسادس» الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023/2024، مؤكدة الالتزام بالقرار الوزاري رقم 195، مشيرة إلى أنه سيتم إجراء المهام الأدائية على تحقيق نواتج التعلم المستهدفة خلال الفصل الدراسي الأول.

المهام الأدائية للصفوف الابتدائية

وأضافت مديرية التعليم بالجيزة، في خطاب رسمي، يتم وضع المهام الأدائي بمعرفة موجه المادة مع اختيار المهام المناسبة لميول التلاميذ، وتكون المهام الأدائية فترة دراسية كاملة ولا يتم عقد المهام في الفترة الأول وحسب ظروف كل مدرسة.

مواعيد المهام الأدائية

وأوضحت مديرية التعليم بالجيزة، مواعيد المهام الأدائية للفصل الدراسي الأول للصفوف الابتدائية «الرابع والخامس والسادس»:

- يوم الأحد 24 ديسمبر 2023: اللغة العربي والتربية الدينية.

- يوم الاثنين 25 ديسمبر 2023: العلوم والمهارات المهنية.

- يوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2023: الدراسات الاجتماعية واللغة الإنجليزية.

- يوم الأربعاء 27 ديسمبر2023: الرياضيات وict تكنولوجيا المعلومات.