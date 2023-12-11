9 مشاهد بارزة في أول أيام الانتخابات الرئاسية.. بينها التصويت ببرايل وإقبال المسنين

شهد أول أيام انتخابات الرئاسة 2024 العديد من مظاهر الانتماء والوطنية بين مختلف أطياف الشعب المصري في مختلف المحافظات.

حيث بدأ التوافد أمام اللجان قبل موعد بدء فتح اللجان في التاسعة صباحا، لتمتد الطوابير أمام اللجان انتظارا لأداء واجبها الوطني بالاستحقاق الرئاسي واختيار مستقبل وطنهم.

أبرز مشاهد اليوم الانتخابي الأول بالمحافظات

وكان من أبرز المشاهد الوطنية اليوم بمختلف المحافظات، تواجد الأطفال والمسنين والنساء الذين تصدروا المشهد الانتخابي فضلا عن العديد من الملاحم الوطنية في حب مصر.

أبرز المشاهد الوطنية

- اصطحب العديد من أولياء الأمور أبنائهم للجان الانتخابات.

- حمل المصريون الأعلام مرددين الهتافات الوطنية.

- ارتداء البعض علم مصر لتكون رسالة للعالم على المشاركة.

- أدى العديد من ذوي الاحتياجات الخاصة دورهم الوطني بالإدلاء بأصواتهم بطريقة برايل.

- ساعد رؤساء اللجان العديد من المواطنين المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة بالمحافظات.

- وجد العديد من الشباب اليوم فرصة لإقامة عرسهم مع الانتخابات الرئاسية.

- حرص المسنين والمعمرين على التواجد باللجان الانتخابية.

- كان حضور ذوي الاحتياجات الخاصة كثيفا باللجان الانتخابية اليوم.

الانتخابات الرئاسية

وتستمر الانتخابات الرئاسية التي بدأت اليوم 10 ديسمبر الجاري لمدة يومين حتى بعد غدا الثلاثاء 12 من ذات الشهر، حيث تغلق اللجان في الـ9 مساء بمختلف اللجان الانتخابية بالمحافظات.