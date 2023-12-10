رئيس شركة المياه بسوهاج يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

أدلى المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب بصوته في الانتخابات الرئاسية في لجنة المغتربين بمجمع مدارس علي بن أبي طالب بشارع أسيوط سوهاج.

تحفيز العاملين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

وأوضح رئيس مياه سوهاج أنه تم تحفيز العاملين بالشركة للإدلاء باصواتهم بالانتخابات الرئاسية التي تجرى أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري وذلك من خلال توقيع خطوط سير للمشاركة في التصويت والدفع بنصف القوى العاملة اليوم بالمناطق الإدارية والدواوين والنصف الآخر صباح الغد كما يتم تقسيم العمالة بالمحطات بالثلاث ورادي للمشاركة بالتصويت.

سيارات توعية وإرشاد المواطنين للجانهم

وأكد رئيس مياه سوهاج على استمرار سيارات التوعية المتنقلة التي تتوجه إلى جميع مراكز محافظة سوهاج ضمن أنشطة حملة التوعية التي تستهدف حث العاملين والمواطنين للمشاركة بالانتخابات الرئاسية ولتعريفهم بكيفية الإدلاء بالصوت ومقرات لجانهم الانتخابية وعنوانها وذلك دون توجه حزبي أو سياسي هذا بالإضافة إلى إتاحة عدة وسائل للتواصل مع الشركة ومنها الموقع الإلكترونى للشركة وصفحة الشركة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك والخط الساخن 125 وفتح أبواب مراكز خدمة العملاء حتى العاشرة مساء لاستقبال استفسارات المواطنين لمعرفة مقرات اللجان المسجلين بها وأرقامهم بالكشوف الانتخابية.