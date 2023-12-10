«أميمة» تشارك في انتخابات الرئاسة مرتدية علم مصر: صوتك يصنع قرارك (صور)

«العلم كسائي وردائي وستري وغطائي، فبدون مصر لا كساء ولا رداء ولا غطاء».. بهذه الكلمات بحب مصر بدأت أميمة حمزة عرابي أبو زهاد محامية بمحافظة سوهاج والمستشار القانوني لإئتلاف القيادات الوطنية الشبابية بسوهاج حديثها وهي مرتدية علم مصر من أمام لجنتها الانتخابية بمركز جرجا بمحافظة سوهاج، أثناء مشاركتها بالإدلاء بصوتها بالانتخابات الرئاسية 2024.

انتخابات الرئاسة من أجل مستقبل مصر

قالت أميمة أبو زهاد لـ«الوطن»: «قررت أن أشارك اليوم بالعرس الانتخابي حتى يكون لي دور باختيار مستقبل بلدي ولأرد الجميل لمصرنا، ولنكمل مشوار التنمية، وأن الغائب ليس فقط من يعود إنما يعود الحاضر ونحن حضارتنا سبعة آلاف سنة فمصر موجودة دائما وبقوة».

علم مصر رسالة فخر واعتزاز

وأوضحت أنها شاركت مرتدية علم مصر زي لها، ولتصل للعالم رسالة أن مصر لا يمحى ذكرها فمن لم ير ترابها سيراها على أجسادنا كما أنها تشعر بالفخر والاعتزاز وهي ترتدي العلم، كما أن الأطفال أعجبهم ذلك وسارعوا بالتصوير معها مرددين مصر.

شارك بصوتك ليكون طلقة بصدر عدوك

ودعت أبو ذهاد المواطنين للمشاركة السياسية لصنع قرارهم: «كن صاحب قرار ولا تكن سلبيا ولا تكن ذا أمية سياسيا انزل شارك بلدك في هذه الملحمة الوطنية لأن صوتك فارق وصوتك رصاصة في قلب عدوك».

وأضافت: «انزل شارك قول للعالم أنا المصري موجود ومستعد أضحي بروحي من أجل بلدي ومصر لما تقول ولادي يبقي نموت نموت وتحيا مصر».