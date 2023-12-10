سوريا تؤكد تصدي الدفاعات الجوية لصواريخ إسرائيلية في محيط دمشق

كشفت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» عن تصدي أنظمة الدفاع الجوي، التابعة للجيش السوري، لصواريخ إسرائيلية، تم إطلاقها على محيط العاصمة السورية دمشق، ولم يتضح ما إذا كانت قد أسفرت عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.

من دفاعاتنا الجوية تتصدى لأهداف معادية في سماء العاصمة دمشق ومحيطها. pic.twitter.com/3BiE7f2OW0 — أخبار سوريا الوطن Syrian (@SyriawatanNews) December 10, 2023

تصدي الدفاعات السورية لصواريخ إسرائيلية

وقالت وكالة الأنباء السورية، في نبأ عاجل مساء اليوم الأحد: «تصدت الدفاعات الجوية السورية لأهداف معادية في محيط دمشق»، وعمد جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى قصف أهداف في سوريا بصورة متكررة، بدعوى وجود أهداف تسعى للقضاء عليها.

انتهاكات إسرائيلية للقانون الدولي

في نفس السياق، وصف مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا وسفير روسيا في دمشق، ألكسندر يفيموف، قصف إسرائيل للمطارات السورية، بأنه أمر غير مسؤول محفوف بعواقب سلبية على منطقة الشرق الأوسط، مبيناً أن إطلاق هذه الصواريخ يشكل انتهاكاً للقانون الدولي ولسيادة سوريا، بحسب ما جاء في تصريحاته لصحيفة «الوطن» السورية.