بدء التصويت في ثاني أيام انتخابات الرئاسة 2024 بسوهاج.. 675 لجنة فرعية

فتحت، اليوم الاثنين، اللجان الانتخابية بمحافظة سوهاج أبوابها أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في 18 لجنة عامة و675 لجنة فرعية، و603 مراكز انتخابية.

وشهد اليوم الأول للانتخابات الرئاسية إقبالا كثيفا للمواطنين، خاصة المسنين والنساء والأطفال، حيث حرص الأهالي على اصطحاب الأطفال للمشاركة في عمليات الاقتراع.

غرفة عمليات مركزية لمتابعة الانتخابات بسوهاج

وقال اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، في بيان، أن كل الجهات المعنية بمحافظة سوهاج استعدت للانتخابات التي تستمر حتى غد الثلاثاء، مشيرا إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة على مدار اليوم.

استعدادات سوهاج للانتخابات الرئاسية

وكشف محافظ سوهاج، أنه تم الاستعداد لإزالة أي معوقات تؤثر على سير العملية الانتخابية، فضلا عن توفير خطوط تليفونات في 512 مدرسة تضم لجان الاقتراع، وكذلك في 22 وحدة صحية.

وأفاد أن 3 ملايين و253 ألفا و847 مواطنا ومواطنة، من أبناء محافظة سوهاج لهم حق الاقتراع والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.