الفصائل الفلسطينية تستهدف قوات الاحتلال الإسرائيلي.. التحام من نقطة الصفر (فيديو)
كتب:
أحمد عادل موسى
12:52 ص | الإثنين 11 ديسمبر 2023
لحظة استهداف الفصائل للاحتلال الإسرائيلي
نشرت الفصائل الفلسطينية مقطع فيديو، يظهر فيها تصادم مقاتليها مع آليات ومدرعات جيش الاحتلال الإسرائيلي، التي تتقدم في محاور مدينة خان وينس جنوب قطاع غزة.
عملية تفجير عبوة برملية
وذكرت الفصائل الفلسطينية، أنها قامت بعملية تفجير عبوة برملية كبيرة مضادة للأفراد في منطقة المعري شمال شرق مدينة خانيويس، مؤكدًا أنها تسببت في مقتل وإصابة العشرات من جنود الاحتلال الإسرائيلي.
وفي الفيديو يظهر الفصائل وهي تستهدف الجنود الإسرائيلي وتطلق عليهم قذائف من صنعهم ليحل على الإسرائيليين حالة من الرعب والذعر.
الله أكبر ولله الحمد— رضوان الأخرس (@rdooan) December 10, 2023
الآن كتائب القسام تبث مشاهد من التحام المجاهدين مع آليات العدو المتوغلة في محاور مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.#طوفان_الأقصى pic.twitter.com/rcnXjNjI6K
ومعارك عديدة تدور بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جباليا وحي الشجاعية وخان ويونس، تزامنًا مع قصف الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة.