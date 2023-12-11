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الفصائل الفلسطينية تستهدف قوات الاحتلال الإسرائيلي.. التحام من نقطة الصفر (فيديو)

كتب:

أحمد عادل موسى
12:52 ص | الإثنين 11 ديسمبر 2023
لحظة استهداف الفصائل للاحتلال الإسرائيلي

لحظة استهداف الفصائل للاحتلال الإسرائيلي

نشرت الفصائل الفلسطينية مقطع فيديو، يظهر فيها تصادم مقاتليها مع آليات ومدرعات جيش الاحتلال الإسرائيلي، التي تتقدم في محاور مدينة خان وينس جنوب قطاع غزة.

عملية تفجير عبوة برملية

وذكرت الفصائل الفلسطينية، أنها قامت بعملية تفجير عبوة برملية كبيرة مضادة للأفراد في منطقة المعري شمال شرق مدينة خانيويس، مؤكدًا أنها تسببت في مقتل وإصابة العشرات من جنود الاحتلال الإسرائيلي. 

وفي الفيديو يظهر الفصائل وهي تستهدف الجنود الإسرائيلي وتطلق عليهم قذائف من صنعهم ليحل على الإسرائيليين حالة من الرعب والذعر.

ومعارك عديدة تدور بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جباليا وحي الشجاعية وخان ويونس، تزامنًا مع قصف الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة.

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