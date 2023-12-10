أجهزوا على الجنود من المسافة صفر.. تفاصيل معارك الفصائل الفلسطينية في غزة

أعلنت الفصائل الفلسطينية اليوم الأحد، أن مقاتليها اشتبكوا مع جنود الاحتلال، ما أسفر عنه مقتل 14 جنديًا إسرائيليًا في شمال قطاع غزة، بالإضافة إلى تدمير 10 آليات للجيش.

اقتناص جنود الاحتلال من المسافة صفر

وقالت الفصائل في بيان، إن مجاهديها تمكنوا من القضاء على 13 جنديا من مسافة صفر، بعد الهجوم على آلية عسكرية إسرائيلية بمنطقة الفالوجا، مشيرًا إلى أنها تمكنت من الإجهاز على قناص إسرائيلي متواجد بنفس المنطقة.

كما أعلنت استهداف 9 آليات وجرافة عسكرية، بقذائف مضادة للدروع وقذائف الياسين 105 في منطقتي جباليا، وتل الزعتر بشمال غزة، كما كشفت عن استهداف 3 مجموعات من القوات الخاصة الإسرائيلية شديدة الحصانة، حيث تتواجد داخل مباني ذات حماية كبيرة، بعبوة رعدية في جباليا أيضًا ومخيمها شمال قطاع غزة، مؤكدة وقوع أفرادهم بين قتيل وجريح.

كما أوضحت الفصائل الفلسطينية، أن مقاتليها تمكنوا من استهداف 3 آليات عسكرية بقذائف «التاندوم» والـ«آر بي جي»، في محاور التقدم بمخيم جباليا والفالوجا شمال القطاع.

كما تمكنوا من قصف تجمعات لجنود الاحتلال الإسرائيلي بمحيط المركز الثقافي في محور التقدم، بوابل من قذائف الهاون.

قتلي جنود الاحتلال

يشار إلى أن وزارة الدفاع الإسرائيلية، أعلنت أمس، مقتل 15 من جنودها خلال الاشتباكات في شمال غزة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي لقتلى قوات الاحتلال منذ بداية العدوان على غزة، في السابع من أكتوبر الماضي، إلى نحو 430 قتيلا إسرائيليا.