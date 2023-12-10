ماذا قالت الفصائل الفلسطينية عن عملية الاحتلال الفاشلة لإنقاذ محتجز إسرائيلي؟

ردت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة اليوم الأحد، على العملية الفاشلة التي قام بها جيش الاحتلال الإسرائيلي في محاولة للإنقاذ أحد المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من الجنود، بالإضافة إلى مقتل الأسير الإسرائيلي.

كيف ردت الفصائل الفلسطينية على عملية جنود الاحتلال الفاشلة؟

وأكد بيان المقاومة في غزة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لن يستطيع الوصول إلى المحتجزين أو إخراجهم من قطاع غزة أحياء، بدون تفاوض، كما أثبت ذلك عملية الإنقاذ الفاشلة، التي نقذها جنود الاحتلال قبل أيام، وكان الفشل والخسائر فادحة لجيش الاحتلال.

وذكرت أن قوات الاحتلال الإسرائيلية قامت بعملية إنقاذ فاشلة لأحد المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة فجر الجمعة الماضي، حيث تنكروا داخل إحدى سيارات الإسعاف، مخالفين الأعراف والقوانين الدولية.

وأضاف بيان الفصائل الفلسطينية أن رجال المقاومة كشفوا الهجوم، وتم التعامل مع جنود الاحتلال، الأمر الذي أسفر عن مقتل وإصابة عدد منهم، فضلاً عن الاستيلاء على معداتهم العسكرية، بالإضافة إلى مقتل المحتجز الإسرائيلي.

لن يتم الإفراج عن المحتجزين إلا بشروط المقاومة

وأضاف البيان إن الهدئة المؤقتة التي شهدها قطاع غزة، في وقت سابق من شهر نوفمبر الماضي، أثبتت صدق الفصائل الفلسطينية منذ البداية، في مقابل كذب قيادت دولة الاحتلال ومتحدثيه.

وأكد البيان للمرة الثانية أن المحتجزين الإسرائيليين لن يتم الإفراج عنهم إلا من خلال صفقة لتبادل الأسرى، بنفس الشروط التي الإعلان عنها منذ بدء عملية «طوفان الأقصى»، في السابع من أكتوبر الماضي.