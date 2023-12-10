سفير أمريكي سابق لدى تل أبيب: نتنياهو أصبح خطرا علينا وعلى إسرائيل

انتقد السفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل مارتن إنديك، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووصفه بأنه «خطر واضح وقائم» على البلاد، ودعاه إلى الاستقالة «قبل أن يلحق المزيد من الضرر بإسرائيل»، بحسبما ذكرته صحيفة نيويورك تايمز.

نتنياهو خطر واضح

وأضاف إنديك أن تصميم نتنياهو على البقاء في السلطة بغض النظر عن التكلفة يمثل خطرا واضحا على الاحتلال الإسرائيلي، ويحتاج إلى الاستقالة.

وبحسب الصحيفة، أن نتنياهو والمسؤولين الإسرائيليين سمحوا بدخول المساعدات إلى غزة، في اعتقادهم أن الفصائل الفلسطينية ليس لديهم الرغبة أو القدرة على شن هجوم واسع.

كتب إنديك، الذي كلف بالعمل على صياغة اتفاق سلام إسرائيلي فلسطيني خلال فترة ولايته التي استمرت حوالي عام كمبعوث خاص للرئيس باراك أوباما في الشرق الأوسط في عامي 2013 و2014: «إنه بحاجة إلى الاستقالة قبل أن يلحق المزيد من الضرر بإسرائيل».

نتنياهو يسبب خلافًا مع بايدن

وتأتي تصريحات إنديك في الوقت الذي تسارعت فيه الدعوات لقوات الاحتلال الإسرائيلي لتقليص أو إنهاء حملتها العنيفة في غزة، وتعهدت الولايات المتحدة بالوقوف إلى جانب إسرائيل، واستخدمت مؤخرًا حق النقض ضد قرار وقف إطلاق النار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة - وهو إجراء حظي بدعم جميع دول مجلس الأمن الأخرى تقريبًا، ومع ذلك، دعا المسؤولون الأمريكيون القادة الإسرائيليين إلى اتخاذ إجراءات لتجنب وقوع إصابات في صفوف المدنيين.

وحذر إنديك في منشوره من أن نتنياهو «يسبب حاليا خلافا» مع بايدن الذي وصفه بأنه «صديق إسرائيل الوحيد في هذه الأزمة».