أول تعليق من الفصائل الفلسطينية على صور مؤلمة نشرها الاحتلال للأسرى

علقت الفصائل الفلسطينية، على الصور المتداولة عبر وسائل إعلام الاحتلال الإسرائيلي وتظهر استسلام أفراد من المقاومة وتسليم أسلحتهم، والتي تؤكد فيها أنها لعمليات اعتقال لعناصر من المقاومة الفلسطينية.

الفصائل الفلسطينية: الصور فصل من مسرحية مكشوفة وسخيفة

وفي بيان صادر عن الفصائل الفلسطينية أكدت أن أبطال الفصائل لا يستسلمون وأن أكاذيب الاحتلال لا تؤثر على أحد، مشيرة إلى أن عرض الاحتلال الإسرائيلي لصور ومشاهد لمواطنين مدنيين عُزّل في غزة، واحتجازهم ووضع الأسلحة بجانبهم، هو مجرد فصل من مسرحية مكشوفة وسخيفة، وأن الاحتلال يقوم بتلك التدبيرات لصناعة نصر مزعوم على رجال المقاومة.

وأكد البيان أن ادعاءات الاحتلال بأن الأشخاص المعتقلين هم من الفصائل الفلسطينية هي عارية عن الصحة ولا تمت للواقع بصلة، وأن هذه الادعاءات لن تؤثر على أي شخص.

الفصائل: الاحتلال يعلم قدرة رجال المقاومة

وأشارت الفصائل إلى أن المحتل الإسرائيلي يعلم جيدًا قدرة رجال المقاومة في الوقوف في الميدان ومواجهته، إذ يخرجون إليه من حيث لا يحتسب ويثبتون قوتهم وشجاعتهم يومًا بعد يوم، ويواصلون قصف مستوطنات العدو ويتصدون لتوغلاته في كل محاور القتال، فهم رجال الله الذين لا يعرفون الاستسلام أو الانكسار، وشعارهم الدائم هو الجهاد من أجل النصر أو الاستشهاد.

وفي وقت سابق أمس، نشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية صورًا ومقاطع فيديو لمعتقلين فلسطينيين شبه عراة، مما أثار جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.