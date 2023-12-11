إعلامية تشيد بدور المصريات: شاركن بإيجابية في الانتخابات الرئاسية

كشفت الإعلامية رشا مجدي، تفاصيل اليوم الأول من انتخابات الرئاسة 2024، موضحة أنّ وكالات الأنباء العالمية تابعت الانتخابات الرئاسية 2024 عن كثب، مشيدة بدور المرأة المصرية في الاستحقاق الوطني المهم.

وأضافت الإعلامية رشا مجدي، خلال التغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية على قناة «صدى البلد»، أنّ السيدة المصرية تعبر بحب عن بلدها في الانتخابات المهمة، لأنها تشعر بالخطر الذي نتعرض له من الخارج.

وشددت مذيعة صدى البلد، على أنّ هذا الأمر مسؤولية وطنية من جميع الفئات خاصة الإعلام المصري، الذي يناشد جموع المصريين بالمشاركة الفعالة في الاستحقاق المهم والمؤثر في المستقبل القريب.

ودعت مجدي، المواطنين الذين لم يدلوا بأصواتهم في اليوم الأول من انتخابات الرئاسة بالنزول والمشاركة في الاستحقاق المهم، معلقة: «أمام كل مواطن لم ينتخب اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء، فرصة للمشاركة في 11 ألفا و631 لجنة انتخابية على مستوى الجمهورية.