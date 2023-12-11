توافد المواطنين على لجان التصويت بالإسكندرية قبل بدء ثاني أيام الانتخابات

قال عاصم الشندويلي، مراسل قناة «صدى البلد» بالإسكندرية، إنّ لجان الانتخابات في محافظة الإسكندرية تشهد توافدًا من المواطنين، قبل بدء فتح اللجان.

وأضاف الشندويلي، أنّه اليوم الأول للانتخابات شهد مشاركة إيجابية من كل الفئات العمرية في الإسكندرية، قائلًا: «شوفنا شباب وشيوخ وأطفال».

وتابع بأنّ الشباب الذين يصوتون للمرة الأولى يشعرون بالسعادة، ولديهم وعي سياسي.

يشار إلى أن اليوم الأول للانتخابات الرئاسية شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين، مصطحبين أطفالهم وأحفادهم لتعليمهم الانتماء والمشاركة الإيجابية لبناء مستقبلهم، فيما شهدت الانتخابات الانتخابية التصويت عن طريقة برايل للمرة الأولى، للتيسير على أصحاب الهمم.