مراسل «إكسترا نيوز»: استعدادات كبيرة لاستقبال الناخبين في اليوم الثاني بالفيوم

قال مينا مكرم، مراسل قناة «إكسترا نيوز» من الفيوم، إن مختلف اللجان بالمحافظة شهدت أمس إقبالا ملحوظا على التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وهناك استعدادات كبيرة لاستقبال الناخبين من جانب الأجهزة المعنية بالمحافظة، إذ تتعدى أعداد الناخبين المليوني شخص بالمحافظة من مختلف قراها ومراكزها وتبلغ أعداد اللجان العامة 10 لجان وتنقسم لـ323 لجنة فرعية، مقسمين على 283 مركزا للاقتراع.

وأضاف المراسل، أن اللجان اختتمت أعمالها بأن أدى آخر ناخب العملية الانتخابية، موضحا أنه من المتوقع اليوم استمرار الإقبال الملحوظ على العملية الانتخابية من جانب الناخبين كما شهدنا بالأمس.

وأكد الاستعدادات الكاملة من مختلف الأجهزة المعنية في المحافظة، سواء في مقار الانتخابات أو الأوراق والصناديق والحبر السري واستعدادات القضاة والمستشارين والإداريين المشرفين على إجراء العملية الانتخابية، هذا بجانب تيسير الحركة المرورية.