الهند تلغي الحكم الذاتي لإقليم كشمير ذي الأغلبية المسلمة

أعلنت المحكمة العليا في الهند، اليوم، إنهاء الحكم الذاتي لإقليم كشمير الذي كان سببا في نزاع كبير مع باكستان وذي الغالبية المسلمة، معتبرة أنّ الوضع الخاص الممنوح لإقليم جامو وكشمير في جبال الهيمالايا كان بندا مؤقتا.

كما وجّهت المحكمة العليا الهندية، اليوم، وفق ما نقل موقع إذاعة «فويس أوف أميركا»، لجنة الانتخابات بإجراء انتخابات في منطقة جامو وكشمير بحلول 30 سبتمبر 2024، مثلها مثل بقية ولايات الهند.

حديث عن دمج وبارقة أمل

وتعتبر المحكمة أنّ قرارها يأتي تتويجا لمسار دمج الإقليم في الدولة الهندية وهو ممارسة مشروعة للسلطة التي يقودها رئيس الوزراء ناريندرا مودي في عام 2019.

وتذهب كثير من التوقعات إلى أنّ القرار قد يترتب عليه توترات غير مسبوقة، فيما قال رئيس الوزراء الهندي إن قرار المحكمة العليا المصادقة على قرار حكومته سحب وضع الحكم شبه الذاتي في كشمير ذات الأغلبية المسلمة، يشكل «بارقة أمل».

واعتبر «مودي» أنّه «وعد بمستقبل أفضل وشهادة على تصميمنا الجماعي على بناء هند أقوى وأكثر اتحادا».

وعقب القرار، انتشرت قوات من الحكومة الهندية في عدة مناطق بالإقليم، وسط مخاوف من توترات بين سكان الإقليم والسلطات الهندية.