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رئيس وزراء الهند: قمة العشرين تؤكد أهمية حل الدولتين لاستقرار الشرق الأوسط

«مودي»: الحوار والدبلوماسية السبيل الوحيد لحل التوترات في المنطقة

كتب:

أحمد العانوسي
06:38 م | الأربعاء 22 نوفمبر 2023
رئيس وزراء الهند

رئيس وزراء الهند

أفاد ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند، بأن مجموعة العشرين تتفق على أن حل الدولتين ضروري لاستقرار الشرق الأوسط، ونتفق على ضرورة إرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

أشار أمام القمة الافتراضية لمجموعة العشرين بالهند، إلى أن المجموعة تؤكد أن الحوار والدبلوماسية هما السبيل الوحيد لحل التوترات بالشرق الأوسط.

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