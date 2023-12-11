«معلومات الوزراء»: 1.2 تريليون جنيه قيمة مشروعات قطاع البترول خلال 9 سنوات

كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عن حجم إنفاق وزارة البترول والثروة المعدنية خلال الـ9 سنوات الماضية، لافتًا إلى أنه تم إنفاق 1.2 تريليون جنيه خلال هذه الفترة.

120 اتفاقية بترولية

وأضاف المركز على الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن حجم الاستثمارات جاءت كما يلي:

- 120 اتفاقية بترولية جرى توقيعها للبحث عن البترول والغاز، بحد أدنى للاستثمارات 22.3 مليار دولار.

- 692 مليون طن من الاحتياجات المحلية من المنتجات البترولية والغاز تم تلبيتها بتكلفة 280 مليار دولار.

- 472 اكتشافا بتروليا جديدًا، بواقع 334 للزيت الخام 1389 للغاز الطبيعي.

- 1273 محطة تموين سيارات تم تشغيلها ليصل الإجمالي إلى 4000 محطة.

- 5.3 مليارات دولار تكلفة 8 مشروعات تم تنفيذها فى مجال التكرير والتصنيع، و 7.5 مليارات دولار تكلفة 5 مشروعات آخرى تم تنفيذها .

- 49 مشروعا لتنمية حقول الغاز والزيت الخام تم تنفيذها باستثمارات 572 مليار جنيه، وجار تنفيذ مشروعات بتكلفة 65 مليار جنيه.

- 8 ملايين وحدة سكنية جديدة تم توصيل الغاز إليها ليصبح الإجمالي 14.2 مليون وحدة حتى يونيو 2023

285 ألف سيارة تم تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي ليصبح الإجمالي 500 ألف سيارة حتى يونيو 2023

- 4 مليارات دولار تكلفة تنفيذ مشروعين للبتروكيماويات و 65.2 مليار جنيه تكلفة 5 مشروعات جار تنفيذهم.

86.2 تكلفة مشروعات التخزين وخطوط نقل الزيت الخام والمنتجات البترولية والغاز تم وجار تنفيذها