تفعيل نظام الأمان والمراقبة وجاهزية تسريب الغاز بمحطات مياه سوهاج

فعلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، منظومات المراقبة بمحطات مياه «تونس، الشيخ مكرم، باجا» ومحطات رفع صرف صحي «تونس، الشيخ مكرم» بمركز سوهاج.

تطبيق التعامل مع تسريب الغاز بسوهاج

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، والعضو المنتدب في بيان للشركة، إن جميع مواقع المحطات تم التاكد من التفعيل بها فضلا عن تطبيق نظام مراقبة عنابر التشغيل وجاهزية العاملين للتعامل مع أى تسريب لغاز الكلور وضمان تشغيل كافة المعدات للتعامل الفوري مع أي طوارئ بالمحطات.

تأمين بيئة العمل بشركات مياه سوهاج

وشدد رئيس مياه سوهاج على العاملين بالمحطات على ضرورة الالتزام بتأمين بيئة العمل وترشيد الطاقة، والتأكد من جودة المياه المنتجة طبقا للمواصفات القياسية لجودة المياه ووسائل السلامة والصحة المهنية، ومطابقة السيب النهائي لمياه الصرف الصحي المعالجة، والالتزام بتطبيق الأنظمة القياسية في التشغيل والصيانة لضمان التشغيل على مدار 24 ساعة.